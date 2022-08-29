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Житель Карелии чуть не забил знакомого до смерти, вымогая деньги и наркотики

Новости. Криминал
13:36, 31 Августа 2022
фото: © Антон Новгородов / ИА PrimaMedia

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В Костомукше будут судить рецидивиста, обвиняемого в покушении на убийство и вымогательстве, сообщили в прокуратуре республики.

Прокуратура Костомукши утвердила обвинительное заключение по уголовному делу отношении дважды судимого 24-летнего местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц, и вымогательстве.

Согласно материалам уголовного дела, в ночь с 16 на 17 сентября прошлого года костомукшанин в состоянии алкогольного опьянения совместно с другим жителем города, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, приехал на территорию гаражного кооператива. Там он потребовал от 28-летнего знакомого передать ему деньги и наркотики. Не получив желаемого, мужчины стали избивать потерпевшего, в том числе тяжелыми металлическими инструментами по голове.

Пострадавшего в гараже спустя некоторое время обнаружила его девушка, которая вызвала работников скорой помощи. Его жизнь была спасена только благодаря своевременному медицинскому вмешательству.

Обвиняемый был взят под стражу.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу.

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