Житель Карелии чуть не забил знакомого до смерти, вымогая деньги и наркотики

В Костомукше будут судить рецидивиста, обвиняемого в покушении на убийство и вымогательстве, сообщили в прокуратуре республики.

Прокуратура Костомукши утвердила обвинительное заключение по уголовному делу отношении дважды судимого 24-летнего местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц, и вымогательстве.

Согласно материалам уголовного дела, в ночь с 16 на 17 сентября прошлого года костомукшанин в состоянии алкогольного опьянения совместно с другим жителем города, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, приехал на территорию гаражного кооператива. Там он потребовал от 28-летнего знакомого передать ему деньги и наркотики. Не получив желаемого, мужчины стали избивать потерпевшего, в том числе тяжелыми металлическими инструментами по голове.

Пострадавшего в гараже спустя некоторое время обнаружила его девушка, которая вызвала работников скорой помощи. Его жизнь была спасена только благодаря своевременному медицинскому вмешательству.

Обвиняемый был взят под стражу.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу.