Житель Карелии чуть не зарезал свою знакомую

Жителя Сегежи суд признал виновным в покушении на убийство и вынес приговор.

Собранные следователями Сегежи доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора 44-летнему мужчине. Сегежанина признали виновным в покушении на убийство.



Следствием и судом было установлено, что в ноябре 2022 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к своей знакомой в Сегеже. Во время ссоры мужчина угрожал женщине убийством и и несколько раз ударил её по голове, а потом ударил ножом в шею.



Потерпевшая, опасаясь за свою жизнь, активно сопротивлялась. Агрессору помешал другой знакомый женщины, который пришел к ней в тот момент и остановил злоумышленника, а также вызвал бригаду скорой помощи.



Суд вынес виновному приговор — 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.