Житель Карелии докатился на украденном катере до суда

В Медвежьегорском районе будут судить мужчину, укравшего из лодочного гаража пенсионера катер, сообщили в прокуратуре Карелии.

Расследованием установлено, что житель поселка Шалговаара Медвежьегорского района в ноябре прошлого года взломал замок на воротах и проник в лодочный гараж, расположенный на берегу озера Елмозеро. Из гаража он тайно похитил катер «Прогресс 2М».

Потерпевший, являющийся пенсионером, обнаружил отсутствие катера только в мае 2021 года, когда приехал на дачу. Ущерб составил более 40 тысяч рублей. Для пожилого человека это немалые деньги.

Стражи порядка нашли похитителя катера. Обвиняемый полностью признал вину и показал, где прячет свой трофей.

Уголовное дело направлено в Медвежьегорский районный суд для рассмотрения по существу.

Жителю поселка грозит до 5 лет колонии.

Ранее мужчина в поселке Карелии украл и пропил папин мотоцикл.