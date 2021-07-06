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Мужчина в поселке Карелии украл и пропил папин мотоцикл

Новости. Криминал
11:29, 07 Июля 2021
фото: © pixabay.com

В Лоухском районе мужчина украл у пожилого отца мотоцикл и пропил его, сообщили в МВД Карелии.

В конце мая в Лоухском районе пенсионер обратился в правоохранительные органы. Он сообщил, что неизвестные проникли в его гараж и похитили оттуда старый мотоцикл, колёса, металлические бочки и автомобильное зарядное устройство.

Причинённый ущерб составил 11 600 рублей. Предположений о том, кто мог совершить кражу, мужчина не имел.

То, что к преступлению причастен ведущий асоциальный образ жизни 36-летний сын заявителя, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили сотрудники уголовного розыска.

Подозреваемый признался в содеянном и рассказал стражам порядка, что сбыл похищенное, а вырученные деньги потратил на алкоголь и продукты питания.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Теперь местному жителю предстоит ответить перед законом: максимальная санкция инкриминируемой фигуранту статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Смелый хрен
2021-07-07 13:14:50
может спас отца от гибели на мотоцикле? Судьба?
кир
2021-07-07 12:50:28
Смысл жизни бестолочей, - рассердился кот.
Гость
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