Житель Карелии достал из озера труп, положил на пляж и уехал

На озере в Лососинном утонул 64-летний мужчина.

В минувшую субботу, 27 июня, около 16.00 житель Карелии достал из воды утопленника, положил тело на берег и уехал.

Позже в соцсети "спасатель" написал, что "сегодня в Лососинном, в бывшем лагере "Искорка" доставал утонувшего мужчину лет 50. Не смог дождаться полицию, был с маленькими ребенком. Уехал".

А дальше мужчина приложил контактные данные с предложением звонить ему, если кто хочет узнать подробности ситуации.

Корреспондент "Столицы на Онего" дозвонился до автора сообщения и узнал, что инцидент произошел на пляже, где отдыхало много народу.

"Мы приехали купаться всей семьей, - рассказал петрозаводчанин. – Когда я выходил из воды, ко мне подбежала женщина и попросила найти ее мужа: мол, пошел купаться, на берегу только тапочки остались. Я поплыл в сторону, куда показала женщина, и нашел мужчину, но он был уже синий. Еще одна из женщин помогла мне его вытащить. С озера я крикнул людям на берегу, чтобы они вызывали скорую и полицию. Мы вытащили тело мужчины на берег, а дальше я уехал, так как со мной был маленький ребенок. На вид утонувшему было лет 50, почему он утонул, не знаю, но был запах алкоголя".

В МВД Карелии подтвердили информацию о произошедшем и уточнили, что трагедия произошла 27 июня в 16.17. Звонок о том, что тело 64-летнего мужчину подняли с озера, поступил от врачей скорой помощи.

На месте происшествия работала оперативно-следственная группа.

Следком Карелии проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.