Житель Карелии два года не может добиться от чиновников ответа на вопрос, как рассчитывается норматив энергопотребления

Ветеран труда из Сортавалы более двух лет пытается добиться от карельских чиновников разъяснений, как рассчитывался норматив потребления электроэнергии для отопления жилого дома.

Более двух лет назад пенсионер из карельского города Сортавала Александр Крутых захотел выяснить у республиканских властей, как рассчитывается норматив потребления электроэнергии для отопления одноэтажного дома, где проживает всего один человек. Дело в том, что Александр Михайлович имеет звание ветерана труда Российской Федерации, и ему полагается компенсация половины затрат по оплате электроэнергии, исходя из установленного норматива ее потребления. Однако к тем нормативам, которые были установлены приказом Госкомитета Карелии по ЖКХ и энергетике еще в 2012 году, у пенсионера из Сортавалы возникли резонные вопросы. Достаточно сказать, что для жилого дома Александра Крутых с электрической плитой, электроводонагревателем и электроотоплением, этот норматив оказался в несколько раз ниже, чем для других сортавальских домов с централизованным отоплением. К тому же, в своем приказе республиканские чиновники ссылаются на "Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", утвержденные правительством России в 2006 году. Но в федеральных правилах не оказалось формулы, которая позволяла бы рассчитать норматив потребления электроэнергии для отопления таких жилых помещений, как у ветерана труда Крутых, и он обратился за разъяснениями в карельский Минстрой, который стал правопреемником упраздненного Госкомитета по ЖКХ и энергетике.

По словам Александра Михайловича, в министерстве ему ответили отпиской, но после жалобы в прокуратуру пенсионеру пришло более обстоятельное письмо от вице-премьера Карелии Дмитрия Родионова, в котором, в частности, говорилось:

Что ответили чиновники, читайте здесь.