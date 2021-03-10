Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Путин поручил проверить зарплаты бюджетников
10.03.2021 22:00
В поселке Карелии поставлен температурный рекорд 3
Сегодня 09:41
"Сегодня с бизнесом нужно нянчиться": Парфенчиков ответил на подозрения в незаконном строительстве 10
Сегодня 12:59
"Людка, уходи!": дикий кабан прибежал к жителям поселка в Карелии (ВИДЕО) 3
Сегодня 12:57
Бюджет России хотят пополнять за счет блогеров 3
10.03.2021 19:10
Мужчина обнаружил в унитазе живую кобру и попытался ее смыть 1
10.03.2021 23:30
У российской телезвезды начал гнить нос после пластической операции 4
10.03.2021 21:30

Житель Карелии дважды попался на уловку афериста

Новости. Криминал
17:20, 11 Марта 2021
фото: © shutterstock.com/Natee Meepian
Загрузка...

Псевдопродавец навязал фальшивые ссылки для перевода денег жителю Питкярантского района, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Питкярантского района обратился 38-летний горожанин. Он сообщил, что попался на уловку афериста, и пояснил, что со злоумышленником связался сам.

Подыскивая в интернете экшн-камеру, он на популярном сайте объявлений нашёл подходящий вариант. Техника якобы находилась в Москве, и для оформления доставки "продавец" направил покупателю ссылку. Не заподозрив неладное, житель Карелии ввёл на предоставленной интернет-странице персональные данные и реквизиты карты. Ему пришло уведомление о списании 12,5 тыс. рублей. Именно столько стоила экшн-камера.

Однако трек-номер для отслеживания посылки "москвич" не прислал и объяснил, что будто бы произошёл сбой, оплата не прошла, но средства можно вернуть. Для этого незнакомец вновь отправил покупателю ссылку. В открывшемся окне житель Карелии ввёл данные счета и лишился ещё 6 тысяч рублей. После этого человек, который "продавал" технику, перестал выходить на связь, а обманутый покупатель поспешил в полицию.

В настоящее время по факту мошенничества полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Правоохранители Карелии призывают жителей региона при проведении интернет-сделок проявлять бдительность. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.03.2021, 06:40
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
06.03.2021, 14:57
В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку
07.03.2021, 12:19
Опасная стихия надвигается на Карелию
06.03.2021, 20:40
Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище
04.03.2021, 14:27
"Что с этим делать?": в Карелии депутат получил странное сообщение от омбудсмена Бойченко

Чтиво

Сегодня 11:05
Без политики
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
В Прионежском и других районах республики вновь появились граждане, предлагающие заменить счетчики электроэнергии за огромные, особенно для пенсионеров, деньги.
"За три года мы прооперировали 300 пациентов старше 90 лет"
09.03.2021 12:26
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»