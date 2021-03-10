Житель Карелии дважды попался на уловку афериста

Псевдопродавец навязал фальшивые ссылки для перевода денег жителю Питкярантского района, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Питкярантского района обратился 38-летний горожанин. Он сообщил, что попался на уловку афериста, и пояснил, что со злоумышленником связался сам.

Подыскивая в интернете экшн-камеру, он на популярном сайте объявлений нашёл подходящий вариант. Техника якобы находилась в Москве, и для оформления доставки "продавец" направил покупателю ссылку. Не заподозрив неладное, житель Карелии ввёл на предоставленной интернет-странице персональные данные и реквизиты карты. Ему пришло уведомление о списании 12,5 тыс. рублей. Именно столько стоила экшн-камера.

Однако трек-номер для отслеживания посылки "москвич" не прислал и объяснил, что будто бы произошёл сбой, оплата не прошла, но средства можно вернуть. Для этого незнакомец вновь отправил покупателю ссылку. В открывшемся окне житель Карелии ввёл данные счета и лишился ещё 6 тысяч рублей. После этого человек, который "продавал" технику, перестал выходить на связь, а обманутый покупатель поспешил в полицию.

В настоящее время по факту мошенничества полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Правоохранители Карелии призывают жителей региона при проведении интернет-сделок проявлять бдительность.