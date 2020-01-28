Житель Карелии грозился убить следователя

Злоумышленник угрожал следователю убийством и причинением вреда, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 32-летний мужчина в Сегежском районе с помощью мобильного телефона через соцсеть вступил в диалог с сотрудницей полиции и грозился убить ее подчиненную из-за расследования.

Учитывая, что обвиняемый впервые совершил преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, признал свою вину и принял меры к заглаживанию вреда, следователь направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа.

Ранее водитель, сбивший двух детей в Карелии, набросился на полицейского.