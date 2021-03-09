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Доверчивый житель Карелии потерял телефон, а потом деньги

Новости. Криминал
16:38, 10 Марта 2021
фото: © penzasmi.ru
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В Сегеже местный житель попытался найти пропавший телефон через интернет, но лишился денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района обратился 46-летний горожанин. Он сообщил, что у него обманным путём похитили 4 тысячи рублей. В начале марта сегежанин потерял мобильный телефон, о чём немедленно сообщил в полицию. Одновременно он предпринял самостоятельную попытку отыскать гаджет – через интернет. Соответствующий пост мужчина опубликовал в районном паблике популярной соцсети.

В Международный женский день сегежанину позвонил незнакомец. Собеседник сообщил, что нашёл пропажу, и готов вернуть устройство за вознаграждение. Заявителю необходимо было перевести 4 тысячи рублей на указанный номер телефона. Однако, как только деньги были отправлены, человек, якобы нашедший гаджет, перестал выходить на связь.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными и напоминает, что на объявления о пропажах очень часто откликаются мошенники и заранее требуют вознаграждение. В подобных ситуациях просите сообщить приметы потерянной вами вещи. Но даже если детали совпали, никогда и никому не перечисляйте деньги до тех пор, пока не получите находку обратно.

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