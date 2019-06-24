Петрозаводчанин хотел нажиться на детском кораблике

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Мужчина украл детский игровой комплекс со двора, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска с заявлением о пропаже детского игрового комплекса с территории учреждения здравоохранения обратились его работники.
37-летний житель соседнего дома проник во двор учреждения, откуда вынес пластмассовый игровой комплекс – детский кораблик. Похищенное мужчина хотел сбыть, но его планам помешали полицейские. Имущество было обнаружено у подозреваемого дома.
Возбуждено уголовное дело.
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