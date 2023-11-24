Житель Карелии хотел заменить алкоголь на наркотик

Смена одной зависимости на другую обернулась для жителя Карелии уголовным делом о незаконном приобретении наркотика.

Завершено расследование уголовного дела, которое было возбуждено весной прошлого года в Муезерском районе, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Фигуранта уголовного дела обвиняют в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотика.

Обвиняемый, 36-летний житель одного из посёлков севера Карелии, в мае прошлого года находился в Петрозаводске у родственников. Во время пребывания в столице республики он купил маленький бумажный свёрток, внутри которого был пакетик с наркотическим средством N-метилэфедрон, который в народе называют «соль».

Вечером того же дня мужчина поехал домой. На въезде в родной поселок его остановили сотрудники ФСБ. Они провели обыск с привлечением понятых и нашли у мужчины наркотик. Житель Карелии не отрицал свою причастность к преступлению. Он признался, что хотел перестать пить алкоголь, поэтому одну зависимость решил заменить другой. Думал, что так будет легче.

Дальнейшую судьбу фигуранта будет решать суд. За содеянное мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.