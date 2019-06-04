Житель Карелии из ревности разбил машину "соперника" колуном

Мужчину приговорили к обязательным работам за повреждение автомобиля, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в марте пьяный мужчина из ревности разбил автомобиль "соперника". Ночью подошел к автомобилю Lada Priora, припаркованному у одного из домов п. Луусалми, и при помощи колуна повредил машину: выбил стекла, разбил зеркала, капот и двери.



Общая сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину.

Ему назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ, также взыскана сумма ущерба.