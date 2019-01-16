Житель Карелии избил мужчину за упавший на балкон пепел

Мужчина получил штраф за избиение, сообщили в Прионежском районном суде.

Причиной конфликта стал упавший с балкона потерпевшего пепел от сигареты

Мужчина обозлился и наступил соседу на ногу, а после падения пострадавшего нанес еще несколько ударов рукой по голове.

Свою вину подсудимый признал. Ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило.