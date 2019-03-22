Житель Карелии, избивший до полусмерти посетителя бара, отделался "условкой"

В Сортавале местный житель получил условное наказание за жестокое избиение посетителя бара, сообщается на сайте районного суда Сортавалы.

В минувшую среду 20 марта Сортавальским городским судом было рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина, который в феврале 2017 года в одном из баров Сортавалы в ходе возникшей ссоры с потерпевшим, нанес последнему телесные повреждения, которые повлекли тяжкий вред здоровью.

Действия гражданина судом были квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Суд при назначении наказания учел данные о его личности, который ранее не был судим, в целом характеризуется удовлетворительно, также при назначении наказания суд учел смягчающее наказание – противоправность поведения потерпевшего, явившееся поводом для преступления.

В результате, жителю Сортавалы, избившему посетителя бара, было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ наказание назначено условно с испытательным сроком 4 года.

Приговор не вступил в законную силу.