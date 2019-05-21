Житель Карелии, катая маленькую дочь на привязанной к машине "ватрушке", сбил другого ребенка

Житель Прионежского района предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней в результате совершенного им дорожно-транспортного происшествия, сообщили в прокуратуре Карелии.

Расследованием установлено, что житель Прионежского района в садоводческом товариществе "Ясная поляна" управлял принадлежащим ему автомобилем, за который прицепил с помощью веревки "ватрушку", в которой перевозил несовершеннолетнюю дочь.

Катая дочь по садоводческому товариществу, сбил "ватрушкой" несовершеннолетнюю девочку, которая шла в попутном направлении, в результате ДТП был причинен тяжкий вред здоровью несовершеннолетней.

При перевозке несовершеннолетней дочери им нарушены правила дорожного движения.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд.