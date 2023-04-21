Житель Карелии катался на краденом велосипеде по городу горняков

Полиция Костомукши задержала велосипедного вора, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши поступило заявление местного жителя о краже. На территорию частного дома проник неизвестный, который украл велосипед. Ущерб составил 5,5 тысячи рублей.

Оперативники нашли подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. Мужчина признал вину, добровольно выдал краденое. Он пояснил, что приметил транспорт, когда гулял, и воспользовался отсутствием хозяев.



После спрятал велосипед в лесу и иногда брал его кататься по городу. Кроме того, полицейские установили, что подозреваемый причастен к краже одежды из магазина спортивных товаров. Похищен джемпер стоимостью более четырех тысяч рублей.

Краденое вернули владельцам. Возбуждены и расследуются уголовные дела.