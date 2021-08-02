Житель Карелии, который заживо сжег жену, получил 16 лет колонии

В Питкярантском районе мужчину осудили за убийство супруги, совершенное с особой жестокостью, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что в мае 2020 года 47-летний житель Питкяранты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой на почве семейных финансовых трудностей. Он взял канистру с бензином, облил супругу и поджег. Потерпевшая с ожогами тела 2 и 3 степени общей площадью более 80 процентов была доставлена в больницу. Врачи оказались бессильны - через несколько дней женщина умерла.

Прокуратура республики поддержала государственное обвинение по уголовному делу, рассмотренному Верховным судом Карелии. Мужчина был признан виновным в жестоком убийстве. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Житель Питкяранты получил и дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее жительница Петрозаводска поссорилась со своим знакомым и воткнула нож ему в голову.