Житель Карелии купил авто и потерял его в суде

Суд потребовал жителя Пудожа выплатить долг по кредиту, а также обязал нового собственника продать автомобиль, который находился в залоге, сообщили в районном суде.

Банк обратился в суд с заявлением к жителю Пудожа с требованием выплатить долг по кредиту. А также напомнил должнику о залоговом автомобиле.

Мужчина с требованиями согласился частично, но объяснил, что автомобиль уже продал. Суд привлек нового собственника автомобиля к участию в деле. В суде мужчина объяснил, что он является добросовестным приобретателем, поскольку при покупке не знал о том, что машина находится в залоге.

Суд отклонил заявление нового собственника, поскольку при покупке автомобиля мужчина должен был просмотреть сведения о залоге в интернете.

Суд пришел к выводу об обоснованности требований банка и потребовал жителя Пудожа выплатить долг по кредиту. Также суд взыскал стоимость автомобиля с нового собственника.