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Новости. Криминал
17:20, 27 Июля 2018
фото: pxhere.com

Отдых в компании двух женщин обошелся жителю Карелии в четверть миллиона

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В Кеми у 63-летнего мужчины украли мобильный телефон и банковскую карту с крупной суммой денег.

Как рассказали в карельском МВД, о том, что все деньги с карты обналичены, мужчина узнал, когда обратился в полицию. Сумма ущерба превысила 260 тысяч рублей.

"Потерпевший предположил, что к исчезновению причастны две женщины, которые были у него в гостях тремя днями ранее", - отметили в министерстве.

Полицейские выяснили, что во время застолья потерпевший несколько раз отправлял женщин в магазин за алкоголем и давал им банковскую карту, сообщая пин-код. После очередного посещения магазина, гостьи не вернулись.

"Сотрудники полиции вскоре установили подозреваемых – двух местных жительниц 33 и 30 лет. Они дали признательные показания и сообщили, что все деньги успели истратить. Было изъято имущество, которое фигурантки приобрели", - рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации

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