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Житель Карелии модифицировал свой компьютер, украв комплектующие на работе

Новости. Общество
17:40, 23 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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Житель Костомукши внаглую вынес монитор и жесткий диск с территории предприятия, на котором работал, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши поступило заявление о краже от работников одного из предприятий. Неизвестный похитил монитор и жесткий диск. Ущерб составил 3 900 рублей.

Оперативники выяснили, что к хищению причастен работник этого же предприятия. По версии полиции, подозреваемый – 29-летний житель Костомукши в отсутствии свидетелей проник в помещение, где находилась техника. Затем похитил ее и после окончания рабочего дня в своей сумке вынес с территории предприятия. После этого мужчина использовал комплектующие для модификации своего компьютера.

Подозреваемый признал вину и обязался возместить ущерб. Возбуждено уголовное дело о краже. Похититель находится под подпиской о невыезде.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-23 18:10:17
Вы такие и есть по природе своей. А всё валите на чиновников и начальство, которое веками ненавидите. Это вошло уже в ваш генофонд. :)
Гость
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