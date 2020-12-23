Житель Карелии модифицировал свой компьютер, украв комплектующие на работе

Житель Костомукши внаглую вынес монитор и жесткий диск с территории предприятия, на котором работал, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши поступило заявление о краже от работников одного из предприятий. Неизвестный похитил монитор и жесткий диск. Ущерб составил 3 900 рублей.

Оперативники выяснили, что к хищению причастен работник этого же предприятия. По версии полиции, подозреваемый – 29-летний житель Костомукши в отсутствии свидетелей проник в помещение, где находилась техника. Затем похитил ее и после окончания рабочего дня в своей сумке вынес с территории предприятия. После этого мужчина использовал комплектующие для модификации своего компьютера.

Подозреваемый признал вину и обязался возместить ущерб. Возбуждено уголовное дело о краже. Похититель находится под подпиской о невыезде.