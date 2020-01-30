Житель Карелии может отправиться за решетку за половую связь с несовершеннолетней

В Медвежьегорске перед судом предстанет 18-летний молодой человек, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Следователи из Медвежьегорска закончили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Об этом сообщает сайт Следкома России по Карелии.

По версии следствия, в октябре 2019 года обвиняемый, проживая в городе Медвежьегорске, познакомился с 15-летней девушкой и, заведомо зная о ее несовершеннолетнем возрасте, неоднократно совершал с ней половые сношения.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Ранее сообщалось, что 42-летний житель Беломорска был осужден на полтора года за половую связь с 15-летней девушкой.