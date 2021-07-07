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Житель Карелии на суде угрожал убить прокурора

Новости. Криминал
08:05, 08 Июля 2021
фото: © Сергей Карпов/Архив ИТАР-ТАСС

В Сегеже подсудимый грозил прокурору расправой и стал фигурантом еще одного уголовного дела, сообщили в Следкоме Карелии

По версии следствия, в июне подозреваемый, являясь подсудимым по уголовному делу, рассматриваемому мировым судьей, в зале судебного заседания не согласился с позицией прокурора и пригрозил ей убийством.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Мужчине, пообещавшему покалечить и убить прокурора, грозит за данное преступление до двух лет колонии.

Ранее сообщалось, житель Карелии угрожал убийством женщине, которая постоянно жаловалась на него в полицию.

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