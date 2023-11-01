Житель Карелии награжден орденом Мужества

Житель Лоухского района, участник СВО, награжден орденом Мужества.

Еще об одном герое, награжденном государственной наградой, рассказали власти Лоухского района Карелии.



Кундозеров Максим Геннадьевич, житель поселка Кестеньга Лоухского района, участник специальной военной операции, награжден орденом Мужества.



«От всего сердца благодарим Геннадия Яковлевича за воспитание сына — героя района», — написали в официальном паблике Лоухского района.



«Гордимся нашими земляками!» — добавили в сети.

Ранее мы сообщали о жителе Карелии, участнике спецоперации, которому вручили медаль Суворова.