Житель Карелии напился и пошел грабить храм

Алкоголь толкнул мужчину на севере Карелии на тяжкий грех, сообщили в лоухском суде.

Лоухский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже.

Как установил суд, мужчина напился и решил ограбить храм. Он забрался в храм преподобного Серафима Саровского в поселке Лоухи и забрал оттуда почти 10 тысяч рублей. С похищенным сельчанин скрылся и впоследствии потратил все на свои нужды.

Подсудимый отказался от дачи показаний, но вину свою признал полностью.

Суд признал мужчину виновным в краже и приговорил его к 1 году 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.