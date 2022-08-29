Житель Карелии напился и пошел грабить храм

Алкоголь толкнул мужчину на севере Карелии на тяжкий грех, сообщили в лоухском суде.
Лоухский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже.
Как установил суд, мужчина напился и решил ограбить храм. Он забрался в храм преподобного Серафима Саровского в поселке Лоухи и забрал оттуда почти 10 тысяч рублей. С похищенным сельчанин скрылся и впоследствии потратил все на свои нужды.
Подсудимый отказался от дачи показаний, но вину свою признал полностью.
Суд признал мужчину виновным в краже и приговорил его к 1 году 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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