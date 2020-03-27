Житель Карелии напился и забил до смерти знакомого

Житель Питкяранты обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть местного жителя.

Следком Карелии расследует дело в отношении 36-летнего жителя Питкяранты. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает сайт Следственного управления Следственного комитета по Карелии.

По версии следствия, обвиняемый в городе Питкяранта в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры руками и ногами избил своего знакомого, причинив ему множественные телесные повреждения. В результате потерпевший скончалась, а обвиняемый был задержан.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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