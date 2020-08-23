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Житель Карелии напомнил соотечественникам о переданной Норвегии акватории Баренцева моря

Новости. Общество
11:12, 24 Августа 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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В Петрозаводске прошла акция протеста против ратификации Россией договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

Житель Петрозаводска Евгений Шумилов провел утром 24 августа одиночный пикет на проспекте Ленина в знак протеста против ратификации Россией договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Напомним, этот договор был утвержден с российской стороны федеральным законом N57 от 5 апреля 2011 года и предусматривал закрепление за Норвегией более 80 тысяч квадратных метров акватории Баренцева моря, которые долгое время являлись предметом межгосударственных переговоров.

Евгений пришел в сквер на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энгельса с плакатом, на котором было написано "Партия "Единая Россия" (311 депутатов) отдала 86 тысяч квадратных километров тер. РФ Норвегии". По словам пикетчика, он узнал о ратификации договора с Норвегией из YouTube и решил напомнить о принятом законе жителям Карелии.

"Дело в том, что этот закон никогда не был опубликован в "Российской газете", и когда депутат из КПРФ, если не ошибаюсь, предъявил претензию по этому закону, депутаты из "Единой России" крайне возмущались. Вячеслав Володин, если не ошибаюсь, пригрозил ответственностью за клевету, то есть они и стыдятся, и отрицают данный закон, что он был, данные действия, поэтому я считаю своим долгом его распространять", - пояснил Евгений Шумилов "Столице на Онего".

Заметим, что закон N57 от 5 апреля 2011 года размещен на официальном интернет-портале правовой информации и на официальном сайте президента РФ.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вячеслав
2020-08-24 11:35:58
Вот и неудивительно, ежели протестант покопается всерьёз сколько отдано и распродано (типа в аренду) народных богатств определённой группой людей, то он не с плакатом уже выйдет, а с чем нибудь покрепче!
Гость
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