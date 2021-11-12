Житель Карелии напрасно подобрал чужой телефон на заправке

Полицейские разыскали мужчину, который прихватил чужой телефон на автозаправке в Кеми.

В полицию поступило заявление от 44-летнего жителя Кемского района. У него пропал мобильный телефон стоимостью более 11 000 рублей, рассказали в МВД Карелии.

Полицейские выяснили, что мужчина выронил гаджет на автозаправочной станции. Другой водитель, который находился в Кеми проездом, нашел его и забрал себе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался 41-летний житель Беломорска, у которого ранее проблем с законом не возникало. Мужчина признался, что телефон долго лежал у него дома без дела, затем он стал им пользоваться, а разыскать владельца не пытался.

В настоящее время телефон у жителя Беломорска изъяли. По факту кражи ведется следствие.

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