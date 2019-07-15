Житель Карелии нашел на участке ручную гранату

Сотрудники ОМОН уничтожили боеприпас, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В минувшее воскресенье, 14 июля, житель д. Ажепнаволок Медвежьегорского района в своем огороде наткнулся на предмет, похожий на гранату.

Было установлено, что найденный гражданином предмет – советская ручная противопехотная оборонительная граната Ф-1.

Обнаруженный боеприпас взрывотехниками ОМОН был вывезен на безопасное расстояние и уничтожен.