Житель Карелии нашел на участке ручную гранату

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Сотрудники ОМОН уничтожили боеприпас, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В минувшее воскресенье, 14 июля, житель д. Ажепнаволок Медвежьегорского района в своем огороде наткнулся на предмет, похожий на гранату.
Было установлено, что найденный гражданином предмет – советская ручная противопехотная оборонительная граната Ф-1.
Обнаруженный боеприпас взрывотехниками ОМОН был вывезен на безопасное расстояние и уничтожен.
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