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Новости. Криминал
06:40, 24 Января 2019
фото: pixabay.com

Житель Карелии насмерть запинал женщину

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В Прионежском районе мужчина обвиняется в причинении смерти женщине в ходе застолья.

Следователи Петрозаводска расследуют уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в том, что он умышленно причинил тяжкий вред здоровью человека, что повлекло по неосторожности смерть жертвы. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Карелии.

По версии следствия, 20 января этого года обвиняемый, находясь в гостях у своей знакомой в поселке Шуя, в ходе совместного распития спиртного поссорился с ней и напал на женщину, причинив ей ногами множественные телесные повреждения. В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия, а обвиняемый был задержан.

Судо избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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