Житель Карелии насмерть забил знакомого пластиковой трубой

Перед судом предстанет житель Кондопоги, избивший и ограбивший несколько человек, сообщили в Следкоме Карелии.

В Кондопоге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в нескольких преступлениях, в том числе жестоком избиении знакомого, повлекшем его смерть.

Расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины завершилось. Как было установлено следствием, в декабре 2022 года обвиняемый, распивая спиртное со своими знакомыми, поссорился с 45-летним мужчиной и избил его фрагментом пластиковой водопроводной трубы. На следующий день избитый скончался от травм.

В ходе расследования вскрылась и причастность обвиняемого к другим преступлениям. В октябре 2022 года, распивая спиртное в квартире знакомого, он украл его мобильный телефон. Через некоторое время обвиняемый избил двух мужчин и женщину, одному из которых причинил тяжкий вред здоровью. В декабре 2022 года злоумышленник зашел в квартиру знакомой женщины, где избил ее и отобрал мобильный телефон.

Ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности обвиняемый был заключен под стражу. На предварительном следствии вину в совершении указанных преступлений признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.