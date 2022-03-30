Житель Карелии насобирал 27 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД

Приставы добились оплаты долгов, накопившихся у любителя нарушать правила дорожного движения из Костомукши.

В отделении судебных приставов Костомукши находилось 27 исполнительных производств о взыскании штрафов за нарушение ПДД на общую сумму 21 тысяча рублей.

После того, как приставы сообщили должнику о наличии исполнительного документа и предупредили о последствиях, в том числе о возможном взыскании с банковских счетов должника, житель Костомукши добровольно погасил всю задолженность в 5-дневный срок.

Ранее житель Кондопожского района погряз в долгах, но смог выйти из положения без потери недвижимости, сообщили в УФССП Карелии.