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Приставы в Карелии не дали должнику продать долю в квартире

Новости. Общество
14:32, 29 Апреля 2021
фото: © Алексей Никольский/РИА Новости
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Приставы взыскали коммунальный долг с жителя Кондопожского района, ограничив тому регистрационные действия на квартиру, сообщили на сайте ведомства.

В отделении судебных приставов Кондопожского района находилось сводное исполнительное производство в отношении местного жителя о взыскании долга по коммунальным платежам в размере 150 тысяч рублей.

Как выяснилось, должник нигде не работал и не имел источника дохода, движимого имущества у него тоже не было. Зато в собственности у него находилась половина доли в квартире. На регистрационные действия в отношении нее судебный пристав наложил запрет.

Оказалось, что должник как раз планировал продавать свою долю в квартире. Чтобы это сделать, он полностью выплатил долг по исполнительному производству.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-04-29 14:44:29
Уже писал, что долю в квартире и саму квартиру могут отобрать не только приставы. Но и владельцы желтых объявлений на каждом столбу о лечении от алкоголизма. Почему мы с котом знаем о Петрозаводской ОПГ, а менты не знают? А ну их, - сказал кот и пошёл спать. Они - непрофессионалы.
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