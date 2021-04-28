Приставы в Карелии не дали должнику продать долю в квартире

Приставы взыскали коммунальный долг с жителя Кондопожского района, ограничив тому регистрационные действия на квартиру, сообщили на сайте ведомства.

В отделении судебных приставов Кондопожского района находилось сводное исполнительное производство в отношении местного жителя о взыскании долга по коммунальным платежам в размере 150 тысяч рублей.

Как выяснилось, должник нигде не работал и не имел источника дохода, движимого имущества у него тоже не было. Зато в собственности у него находилась половина доли в квартире. На регистрационные действия в отношении нее судебный пристав наложил запрет.

Оказалось, что должник как раз планировал продавать свою долю в квартире. Чтобы это сделать, он полностью выплатил долг по исполнительному производству.