Не плативший полгода за жилье житель Карелии потерял квартиру

В Сортавальском районе власти выселили из квартиры мужчину, который полгода не вносил плату за жилье, сообщается на сайте Сортавальского городского суда.

Администрация Сортатвальского района подала в городской суд иск о выселении из квартиры должника по ЖКУ с предоставлением другого жилого помещения по договору социального найма.

Ввиду того, что ответчик, как наниматель жилого помещения, более шести месяцев не вносил плату за жилое помещение и коммунальные услуги, суд принял решение о выселении его из занимаемой квартиры с предоставлением на условиях социального найма другого жилого помещения.

Судебным актом на ответчика возложена обязанность в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу передать администрации Сортавальского муниципального района по акту приема-передачи занимаемое жилое помещение.