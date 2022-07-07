Житель Карелии не проверил личный кабинет и попался на уловку аферистов

Очередной жертвой мошенников оказался житель Костомукши, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратился 32-летний местный житель, который попался на уловку аферистов и перевел им 190 тысяч рублей.

Как выяснилось, мужчине позвонили якобы из банка, сказав, что на его имя оформлен кредит. Организация оплатила расходы, но теперь деньги надо перевести на «резервные счета». Костомукшанин поспешил к банкомату, обналичил средства и перевел их на несколько неизвестных телефонных номеров.

Уже дома мужчина догадался проверить личный кабинет. Выяснилось, что никакого кредита оформлено не было, а расстался он с собственными накоплениями.

По статье «мошенничество» было возбуждено уголовное дело.