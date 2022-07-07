890x80
Реклама
Почему важно иметь свой сайт, а не полагаться на соцсети?
07.07.2022 15:38
Опасное для здоровья растение обнаружили в популярном месте отдыха жителей Петрозаводска
08.07.2022 15:02
«Насмерть заклюют ребенка»: участившиеся нападения чаек пугают жителей Петрозаводска
08.07.2022 15:13

Житель Карелии не проверил личный кабинет и попался на уловку аферистов

Новости. Криминал
11:51, 09 Июля 2022
фото: © Gettyimages

Новости партнеров

Очередной жертвой мошенников оказался житель Костомукши, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратился 32-летний местный житель, который попался на уловку аферистов и перевел им 190 тысяч рублей.

Как выяснилось, мужчине позвонили якобы из банка, сказав, что на его имя оформлен кредит. Организация оплатила расходы, но теперь деньги надо перевести на «резервные счета». Костомукшанин поспешил к банкомату, обналичил средства и перевел их на несколько неизвестных телефонных номеров.

Уже дома мужчина догадался проверить личный кабинет. Выяснилось, что никакого кредита оформлено не было, а расстался он с собственными накоплениями.

По статье «мошенничество» было возбуждено уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.07.2022, 09:05
Стало известно, когда в Карелии закончится 32-градусная жара
03.07.2022, 12:19
В Петрозаводске сбитый автомобилем пешеход скончался на месте ДТП (ВИДЕО) 18+
02.07.2022, 14:33
«Пассажиры кричали»: девушка упала в обморок от боли в троллейбусе Петрозаводска
04.07.2022, 10:08
Горячая вода к жителям Петрозаводска вернется вовремя, заверили в мэрии
06.07.2022, 20:02
Горячая вода в большинстве домов Петрозаводска не появится раньше ночи
02.07.2022, 23:21
Автомобиль снес пешехода на «зебре» в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО) 18+

Аналитика

08.07.2022 12:34
Обществоведение
Заповедные деньги довели до уголовного дела
Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам финансовых злоупотреблений в заповеднике «Костомукшский», а там это расценивают как давление на директора и попытку смещения его с должности.
Выборы-2022: кого допустят к борьбе за губернаторское кресло в Карелии?
07.07.2022 10:15
«Когда вы уедете?»: 96-летняя участница войны неожиданно для себя осталась без дома
06.07.2022 18:20
Что важно знать, чтобы подростка не обманули при трудоустройстве
05.07.2022 12:50
Не культурное наследие, но лакомый кусок
01.07.2022 12:24
Земельные участки для льготников «слетели с границ»
28.06.2022 10:39
«Родина приказывает, надо ехать»
27.06.2022 13:34
Вся аналитика

Чтиво

30.06.2022 09:16
Уроки выживания
«Иногда нужно почувствовать боль, чтобы почувствовать жизнь»
В рубрике «Уроки выживания» мы рассказываем о том, как пережить время нестабильности.
Жить в кайф!
27.06.2022 15:19
Куда можно выгодно и безопасно вложить свои сбережения?
27.06.2022 08:58
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.