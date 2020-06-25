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25.06.2020 11:54

Житель Карелии незаконно срубил деревья, чтобы построить домик для отдыха

Новости. Криминал
10:06, 26 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
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В середине мая на территории природоохранной зоны Беломорского участкового лесничества была выявлена незаконная рубка 17 деревьев, сосен и берез, сообщили в МВД Карелии.

Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила около 70 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Беломорска. Молодой человек признался, что срубил деревья для того, чтобы использовать их в строительстве домика для отдыха.

Мужчина подходит под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Карелии арестовали двух лесничих, которые за полмиллиона рублей согласились закрыть глаза на незаконные рубки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-26 10:43:22
Был травмирован на месте рубки. Когда такое будет? В армии он служил?
Гость
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