Житель Карелии незаконно срубил деревья, чтобы построить домик для отдыха

В середине мая на территории природоохранной зоны Беломорского участкового лесничества была выявлена незаконная рубка 17 деревьев, сосен и берез, сообщили в МВД Карелии.
Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила около 70 тысяч рублей.
Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Беломорска. Молодой человек признался, что срубил деревья для того, чтобы использовать их в строительстве домика для отдыха.
Мужчина подходит под подпиской о невыезде.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Карелии арестовали двух лесничих, которые за полмиллиона рублей согласились закрыть глаза на незаконные рубки.
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