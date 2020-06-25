Житель Карелии незаконно срубил деревья, чтобы построить домик для отдыха

В середине мая на территории природоохранной зоны Беломорского участкового лесничества была выявлена незаконная рубка 17 деревьев, сосен и берез, сообщили в МВД Карелии.

Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила около 70 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Беломорска. Молодой человек признался, что срубил деревья для того, чтобы использовать их в строительстве домика для отдыха.

Мужчина подходит под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Карелии арестовали двух лесничих, которые за полмиллиона рублей согласились закрыть глаза на незаконные рубки.