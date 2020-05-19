В Карелии арестовали двух лесничих, которые за полмиллиона рублей согласились закрыть глаза на незаконные рубки

Олонецкий суд арестовал двоих работников местного лесничества, обвиняемых в получении взяток.

Так, 18 мая Олонецкий районный суд на два месяца арестовал работника местного центрального лесничества Андрея А.

А 15 мая также на два месяца суд Олонца арестовал другого лесничего Анатолий В.

Как сообщил "Столице на Онего" старший помощник руководителя карельского Следкома по взаимодействию со СМИ Виталий Коновалов, эти работники Олонецкого центрального лесничества обвиняются в получении взяток в общей сумме 480 тысяч рублей.

По версии следствия, за деньги они закрывали глаза на нарушения лесного законодательства, проще говоря, на незаконные рубки леса. Их противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики совместно с сотрудниками карельского Следкома.

Защищают Андрея А. и Анатолия В. соответственно адвокаты Сергей Аверичев и Анатолий Парфенчиков. Следствие ведет Олонецкий межрайонный отдел карельского Следкома.

Напомним, по информации Следкома Карелии, в республике были возбуждены пять уголовных дел по фактам получения взяток представителями лесничеств.