Житель Карелии незаконно утеплился и вооружился

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Мужчина украл из дачного дома сломанный пистолет и теплую куртку, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Прионежского района поступило заявление от 47-летнего петрозаводчанина. Мужчина сообщил, что в его дачный дом кто-то проник и похитил пневматический пистолет и зимнюю куртку.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 28-летнего жителя района. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.
Мужчина дал признательные показания и пояснил, что сломал навесной замок, проник в помещение и похитил имущество. Он планировал сбыть пистолет, однако тот оказался сломанным, поэтому фигурант выбросил его. Куртку гражданин оставил себе, чтобы греться.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.
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