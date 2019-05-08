Житель Карелии незаконно утеплился и вооружился

Мужчина украл из дачного дома сломанный пистолет и теплую куртку, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района поступило заявление от 47-летнего петрозаводчанина. Мужчина сообщил, что в его дачный дом кто-то проник и похитил пневматический пистолет и зимнюю куртку.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 28-летнего жителя района. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

Мужчина дал признательные показания и пояснил, что сломал навесной замок, проник в помещение и похитил имущество. Он планировал сбыть пистолет, однако тот оказался сломанным, поэтому фигурант выбросил его. Куртку гражданин оставил себе, чтобы греться.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.