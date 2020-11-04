Житель Карелии обманом получал пособие по безработице

В Сортавале мужчина пять месяцев получал пособие по безработице, хотя был официально трудоустроенным, сообщили в прокуратуре Карелии.

Мужчина с мая по сентябрь был трудоустроен, но в центр занятости Сортавалы об этом не сообщил и незаконно получал пособие по безработице.

Ущерб составил более 25 тысяч рублей.



Похищенными деньгами 37-летний мужчина распорядился по своему усмотрению.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб.



Уголовное дело направлено в Мировой суд Сортавалы для рассмотрения.