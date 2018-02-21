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Новости. Криминал
18:00, 21 Февраля 2018

Житель Карелии обманул интернет-покупателя

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Молодой человек из Прионежского района подозревается в мошенничестве.

Как сообщили в МВД Карелии, в отделение по раскрытию мошенничеств, совершенных дистанционным способом, полиции Петрозаводска поступил материал проверки по факту обмана жителя Ульяновской области.

Выяснилось, что потерпевший нашел в сети Интернет объявление о продаже материнской платы для компьютера. Он созвонился с автором объявления, уточнил все детали и согласился на сделку. Договоренность была такая: сперва - перевод денежных средств, а затем товар будет отправлен. На указанный счет покупатель перевел 3 400 рублей и принялся ждать. Время шло, нужная деталь не приходила, тогда он позвонил продавцу, но его телефон не отвечал. Осознав, что был обманут, гражданин обратился в полицию.

Петрозаводские полицейские установили подозреваемого.  Им оказался 28-летний житель одного из поселков Прионежского района. Выяснилось, что деньги были перечислены на счет карты племянника подозреваемого. Тот по просьбе родственника обналичил поступления, не подозревая о криминальной составляющей, и отдал дяде.

К настоящему моменту причиненный ущерб возмещен. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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