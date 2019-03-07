Житель Карелии обманул жаждущую выпить женщину

В Сортавальском районе мужчина прогулял деньги знакомой с чужой компанией, сообщили в МВД Карелии.

В полицию по Сортавальскому району обратилась 27-летняя жительница Сортавалы. Она сообщила, что с её банковского счета похищены 9500 рублей. Заявительница пояснила, что в тот день у неё в гостях был знакомый. Женщина попросила его купить спиртные напитки, дала свою карту и сообщила пин-код.

Гражданин из магазина так и не вернулся, а хозяйка квартиры задремала. Уже утром она обнаружила смс о списании денежных средств.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого, 36-летнего жителя одного из посёлков. Он дал признательные показания и сообщил, что потратил чужие деньги с карты на алкоголь и продукты, а также угостил компанию своих знакомых.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.