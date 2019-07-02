Житель Карелии обокрал бывшего работодателя

Мужчина воспользовался ключом, спрятанным рядом с крыльцом, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Калевальского района обратился представитель общественного заведения и сообщил о краже выручки. Неизвестный похитил более 3 тысяч рублей.

Следов взлома не было, это дало основание предполагать, что дверь организации была вскрыта оригинальным ключом. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 42-летнего местного жителя.



Мужчина когда-то работал в данной точке, знал заведенный распорядок. К примеру, ему было известно, что ключ работники не уносят домой, а хранят неподалеку от крыльца. Также он знал, когда именно накапливается выручка. Воспользовавшись этим, житель Калевалы открыл дверь, похитил деньги, а затем замкнул замок и положил на место ключ.

Возбуждено уголовное дело.