Житель Карелии обокрал магазин ради встречи с любимой

В полицию Олонецкого района обратились работники одного из магазинов, сообщили в МВД Карелии.

В ночное время неизвестный отогнул железные ставни, разбил окно, проник внутрь помещения и украл алкоголь, а также деньги из кассы и сейфа. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к происшествию причастен 29-летний местный житель. По его словам, он хотел навестить свою девушку, которая проживает в Костомукше. Но денег на поездку не было.



Поэтому, похитив деньги, злоумышленник вызвал такси и уехал в Медвежьегорск к друзьям, а поездку к любимой решил отложить.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии украл бензопилу у собутыльника.