Житель Карелии обокрал магазин в Великих Луках

Мужчина применил насилие и украл алкоголь, сообщили в управлении Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж задержал гражданина, обокравшего магазин.



2 июня около 18.00 в правоохранительные органы поступило сообщение, что в Великих Луках неизвестный мужчина с применением насилия открыто похитил спиртные напитки из магазина на ул. Малышева и скрылся.



У дома на Энгельса подозреваемый был задержан. Им оказался 27-летний житель Карелии.



Мужчину передали полиции.