Житель Карелии обокрал магазин в Великих Луках

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Мужчина применил насилие и украл алкоголь, сообщили в управлении Росгвардии по Псковской области.
Находившийся на маршруте патрулирования экипаж задержал гражданина, обокравшего магазин.
2 июня около 18.00 в правоохранительные органы поступило сообщение, что в Великих Луках неизвестный мужчина с применением насилия открыто похитил спиртные напитки из магазина на ул. Малышева и скрылся.
У дома на Энгельса подозреваемый был задержан. Им оказался 27-летний житель Карелии.
Мужчину передали полиции.
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