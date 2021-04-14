Житель Карелии обокрал пенсионера, у которого его отец попросил занять деньги

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который вынес из дома спящего приятеля отца 13 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

С февраля по март 43-летний уроженец Сортавальского района гостил у родственников в одном из посёлков Питкярантского района. В день, когда была совершена кража, его отцу срочно потребовались деньги. Он позвонил приятелю и попросил одолжить ему 2 тысяч рублей. Тот согласился. Однако сам пенсионер из-за плохого самочувствия забрать деньги не смог. Отправил за ними сына, который воспользовался тем, что знакомый отца заснул: взял у спящего не 2 тысячи, а 13 тысяч рублей. Украденные деньги мужчина потратил на покупку алкоголя, продуктов и другие нужды.

Непутевый сын признал свою вину, раскаялся в содеянном и возместил потерпевшему причинённый материальный ущерб.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За кражу мужчина может получить до двух лет колонии.

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