Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Водитель в Карелии выпил и зарезал автомастера за якобы некачественный ремонт машины 2
14.04.2021 16:26
Еще два кандидата вступили в борьбу за должность сити-менеджера Петрозаводска 14
14.04.2021 16:59
Бывшая жительница Петрозаводска пыталась спасти тонущего в реке пенсионера 1
14.04.2021 09:22
Карельские геологи отметили свой профессиональный праздник 3
14.04.2021 09:30
Бывшего федерального инспектора по Карелии осудили за госизмену 7
14.04.2021 15:06
Петрозаводск закрепил свое лидерство в России по отказу населения от наличных денег 1
14.04.2021 15:17
Парфенчиков анонсировал появление крупного мебельного производства в Петрозаводске 7
14.04.2021 16:55

Житель Карелии обокрал пенсионера, у которого его отец попросил занять деньги

Новости. Криминал
08:05, 15 Апреля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Виталий Белоусов
Загрузка...

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который вынес из дома спящего приятеля отца 13 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

С февраля по март 43-летний уроженец Сортавальского района гостил у родственников в одном из посёлков Питкярантского района. В день, когда была совершена кража, его отцу срочно потребовались деньги. Он позвонил приятелю и попросил одолжить ему 2 тысяч рублей. Тот согласился. Однако сам пенсионер из-за плохого самочувствия забрать деньги не смог. Отправил за ними сына, который воспользовался тем, что знакомый отца заснул: взял у спящего не 2 тысячи, а 13 тысяч рублей. Украденные деньги мужчина потратил на покупку алкоголя, продуктов и другие нужды.

Непутевый сын признал свою вину, раскаялся в содеянном и возместил потерпевшему причинённый материальный ущерб.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За кражу мужчина может получить до двух лет колонии.

Ранее женщина в Карелии попалась на воровстве, подав заявление в полицию.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске

Аналитика

14.04.2021 09:35
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Карельские геологи отметили свой профессиональный праздник 3
14.04.2021 09:30
Реставрация по цене каркасного дома
13.04.2021 16:15
А уголек-то коптит 3
12.04.2021 15:05
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 24
12.04.2021 09:43
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»