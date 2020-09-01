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Житель Карелии обокрал приятеля, чтобы продолжить застолье

Новости. Криминал
16:20, 02 Сентября 2020
фото: © shutterstock.com/MaKo-studio
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В конце августа в полицию Сегежского района обратился 32-летний  житель одного из поселков, сообщили в МВД Карелии.

Он обнаружил, что из его борсетки пропали 10 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен ранее судимый 21-летний односельчанин заявителя. Он сознался в содеянном.

Как выяснилось, мужчины вместе выпивали, а когда алкоголь закончился, отправились в магазин. Там подозреваемый заметил, что у его знакомого имеется крупная сумма. Дождавшись удобного момента, он незаметно вытащил деньги из сумки и потратил на продолжение застолья.

Возбуждено уголовное дело.

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