Житель Карелии обокрал собутыльника матери

В полицию Сегежского района с заявлением о краже обратился 55-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что у него похищены мобильный телефон и деньги с банковской карты. Ущерб превысил 12 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что накануне распивал спиртное в компании приятелей в своей квартире, а утром обнаружил пропажу имущества.

Cотрудники полиции установили подозреваемого, 22-летнего ранее судимого горожанина. В тот вечер он заходил в квартиру к потерпевшему, чтобы что-то передать своей матери, которая там отдыхала.

По версии следствия, воспользовавшись моментом, когда никого не было рядом, мужчина похитил телефон, оставленный на кухне на зарядке, а затем банковскую карту. Впоследствии он расплачивался картой, имеющей функцию бесконтактной оплаты, в различных торговых точках города. Когда деньги закончились, гражданин выбросил карту.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.