Житель Карелии опустошил все запасы топлива своего земляка

По версии следствия, краденым топливом злоумышленник заправлял свой автомобиль.
В полицию Кемского района о краже заявил 55-летний мужчина. У него из гаражного бокса украли 180 литров топлива.
Сотрудники уголовного розыска нашли 39-летнего подозреваемого.
По версии следствия, мужчина сорвал навесной замок гаража, погрузил в свою машину восемь канистр с бензином и уехал.
Все краденое топливо он использовал для заправки личного авто, рассказали в МВД Карелии.
Возбуждено уголовное дело о краже.
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