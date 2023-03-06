Житель Карелии опустошил все запасы топлива своего земляка

По версии следствия, краденым топливом злоумышленник заправлял свой автомобиль.

В полицию Кемского района о краже заявил 55-летний мужчина. У него из гаражного бокса украли 180 литров топлива.

Сотрудники уголовного розыска нашли 39-летнего подозреваемого.



По версии следствия, мужчина сорвал навесной замок гаража, погрузил в свою машину восемь канистр с бензином и уехал.



Все краденое топливо он использовал для заправки личного авто, рассказали в МВД Карелии.



Возбуждено уголовное дело о краже.