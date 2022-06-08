Житель Карелии оштрафован за то, что обматерил соседку в соцсети и на улице

В Костомукше местный житель оштрафован за оскорбление чести и достоинства, сообщили в прокуратуре Карелии.

Поводами для возбуждения прокурором дел об административных правонарушениях послужили заявления двух соседок 39-летнего жителя Костомукши, которые сообщили, что он высказывался в их адрес нецензурной бранью при свидетелях. Кроме того, одной из женщин виновный писал оскорбления в личные сообщения в социальной сети «Вконтакте».

Постановлениями мирового судьи в Костомукше гражданин признан виновным в совершенных административных правонарушениях, по всем трем фактам высказывания оскорблений в адрес соседок ему назначены наказания в виде административного штрафа.