Житель Карелии оштрафован за то, что обматерил соседку в соцсети и на улице

В Костомукше местный житель оштрафован за оскорбление чести и достоинства, сообщили в прокуратуре Карелии.
Поводами для возбуждения прокурором дел об административных правонарушениях послужили заявления двух соседок 39-летнего жителя Костомукши, которые сообщили, что он высказывался в их адрес нецензурной бранью при свидетелях. Кроме того, одной из женщин виновный писал оскорбления в личные сообщения в социальной сети «Вконтакте».
Постановлениями мирового судьи в Костомукше гражданин признан виновным в совершенных административных правонарушениях, по всем трем фактам высказывания оскорблений в адрес соседок ему назначены наказания в виде административного штрафа.
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