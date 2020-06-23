Житель Карелии остался без крыши над головой (ФОТО)

Пожар произошел утром 24 июня в Пудоже.

Как сообщили в паблике "Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому району", в 9.41 в пожарную службу поступило сообщение о пожаре в одноквартирном деревянном жилом доме на улице Ленина.

Проживающий в доме гражданин находился на улице.

"Личным составом создано несколько звеньев газодымозащитной службы, произведена разборка и проливка конструкций здания, автоцистерны установлены на пожарный гидрант, через некоторый промежуток времени пожар был ликвидирован. Площадь пожара составила 40 кв м. Причина пожара устанавливается", – написали в паблике.

Напомним, ночью в Карелии произошел крупный пожар – сгорели 12 хозпостроек.