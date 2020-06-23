Житель Карелии остался без крыши над головой (ФОТО)

Пожар произошел утром 24 июня в Пудоже.
Как сообщили в паблике "Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому району", в 9.41 в пожарную службу поступило сообщение о пожаре в одноквартирном деревянном жилом доме на улице Ленина.
Проживающий в доме гражданин находился на улице.
"Личным составом создано несколько звеньев газодымозащитной службы, произведена разборка и проливка конструкций здания, автоцистерны установлены на пожарный гидрант, через некоторый промежуток времени пожар был ликвидирован. Площадь пожара составила 40 кв м. Причина пожара устанавливается", – написали в паблике.
Напомним, ночью в Карелии произошел крупный пожар – сгорели 12 хозпостроек.
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