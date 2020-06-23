Ночью в Карелии произошел крупный пожар – сгорели 12 хозпостроек (ФОТО)

Пожар произошел 24 июня в Медвежьегорском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 00.19 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского района с составе 14 человек привлекались для ликвидации пожара в хозяйственных постройках в Пиндушах на Клубном переулке. В 5.55 пожар ликвидирован.

© Паблик "Подслушано в Медвежьегорске" / Софья Комлева



Огонь уничтожил 12 строений на площади 800 кв м.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.



© Паблик "Подслушано в Медвежьегорске"

Ранее два штабеля лесоматериалов сгорело в Петрозаводске.