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Ночью в Карелии произошел крупный пожар – сгорели 12 хозпостроек (ФОТО)

Новости. Происшествия
10:58, 24 Июня 2020
фото: © Паблик "Подслушано в Медвежьегорске" / Дима Хворостов
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Пожар произошел 24 июня в Медвежьегорском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 00.19 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского района с составе 14 человек привлекались для ликвидации пожара в хозяйственных постройках в Пиндушах на Клубном переулке. В 5.55 пожар ликвидирован.

© Паблик "Подслушано в Медвежьегорске" / Софья Комлева

Огонь уничтожил 12 строений на площади 800 кв м.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.


© Паблик "Подслушано в Медвежьегорске"

Ранее два штабеля лесоматериалов сгорело в Петрозаводске.

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